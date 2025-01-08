Ціна CompanionBot (CBOT)
Поточна ціна CompanionBot (CBOT) сьогодні становить 0.00107929 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CompanionBot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.12 USD
- зміна ціни CompanionBot протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CompanionBot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CompanionBot до USD становила $ -0.0001809101.
За останні 60 днів зміна ціни CompanionBot до USD становила $ +0.0002424587.
За останні 90 днів зміна ціни CompanionBot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001809101
|-16.76%
|60 днів
|$ +0.0002424587
|+22.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CompanionBot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? An innovative ERC-20 token that serves as a comprehensive platform, empowering developers with a suite of powerful tools to enhance project management. What makes your project unique? A Set of Unique tools in form of telegram bot to perform diffrent kind of tasks. History of your project. Token was launched on July 25th and currently 17 days old with over 750 token holders. What’s next for your project? Companion Bot have various telegram bots ready to be released in next couple weeks some of which being a Developer Launchpad A Dao Bot. What can your token be used for? CBot can be used to get access to our bots and get access to passive income from the revenue genrated by the bot.
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