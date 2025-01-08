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Ціна Companion Pet Coin (CPC)

USD

Графік ціни Companion Pet Coin (CPC) в реальному часі

$0.144904
$0.144904$0.144904
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Companion Pet Coin (CPC)

Поточна ціна Companion Pet Coin (CPC) сьогодні становить 0.144904 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Companion Pet Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.98 USD
- зміна ціни Companion Pet Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Companion Pet Coin (CPC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Companion Pet Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Companion Pet Coin до USD становила $ +0.0084486132.
За останні 60 днів зміна ціни Companion Pet Coin до USD становила $ +0.0101216603.
За останні 90 днів зміна ціни Companion Pet Coin до USD становила $ +0.00803736320922132.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0.0084486132+5.83%
60 днів$ +0.0101216603+6.99%
90 днів$ +0.00803736320922132+5.87%

Аналіз цін Companion Pet Coin (CPC)

Останній аналіз цін Companion Pet Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.190016
$ 0.190016$ 0.190016

--

--

-1.18%

Ринкова інформація Companion Pet Coin (CPC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

0.00
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Що таке Companion Pet Coin ( CPC)

Companion Pet World provides an integrated platform service that manages the entire life-cycle of companion animals through the utilization of blockchain and big data technologies. CPC token is a native token used within the Companion Pet World ecosystem as a means of participating in pet auctions, paying for related goods and services, and rewarding participants.

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Ресурс Companion Pet Coin (CPC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

CPC до місцевих валют

1 CPC до AUD
A$0.2318464
1 CPC до GBP
0.1159232
1 CPC до EUR
0.13910784
1 CPC до USD
$0.144904
1 CPC до MYR
RM0.65061896
1 CPC до TRY
5.11945832
1 CPC до JPY
¥22.9093224
1 CPC до RUB
15.540954
1 CPC до INR
12.43566128
1 CPC до IDR
Rp2,337.16096312
1 CPC до PHP
8.45949552
1 CPC до EGP
￡E.7.33793856
1 CPC до BRL
R$0.8839144
1 CPC до CAD
C$0.20721272
1 CPC до BDT
17.6493072
1 CPC до NGN
223.96217336
1 CPC до UAH
6.16421616
1 CPC до VES
Bs7.679912
1 CPC до PKR
Rs40.61079504
1 CPC до KZT
77.03531352
1 CPC до THB
฿5.00788224
1 CPC до TWD
NT$4.75719832
1 CPC до CHF
Fr0.1304136
1 CPC до HKD
HK$1.12590408
1 CPC до MAD
.د.م1.45773424