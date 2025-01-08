Ціна Companion Pet Coin (CPC)
Поточна ціна Companion Pet Coin (CPC) сьогодні становить 0.144904 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Companion Pet Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.98 USD
- зміна ціни Companion Pet Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CPC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CPC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Companion Pet Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Companion Pet Coin до USD становила $ +0.0084486132.
За останні 60 днів зміна ціни Companion Pet Coin до USD становила $ +0.0101216603.
За останні 90 днів зміна ціни Companion Pet Coin до USD становила $ +0.00803736320922132.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0084486132
|+5.83%
|60 днів
|$ +0.0101216603
|+6.99%
|90 днів
|$ +0.00803736320922132
|+5.87%
Останній аналіз цін Companion Pet Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Companion Pet World provides an integrated platform service that manages the entire life-cycle of companion animals through the utilization of blockchain and big data technologies. CPC token is a native token used within the Companion Pet World ecosystem as a means of participating in pet auctions, paying for related goods and services, and rewarding participants.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CPC до AUD
A$0.2318464
|1 CPC до GBP
￡0.1159232
|1 CPC до EUR
€0.13910784
|1 CPC до USD
$0.144904
|1 CPC до MYR
RM0.65061896
|1 CPC до TRY
₺5.11945832
|1 CPC до JPY
¥22.9093224
|1 CPC до RUB
₽15.540954
|1 CPC до INR
₹12.43566128
|1 CPC до IDR
Rp2,337.16096312
|1 CPC до PHP
₱8.45949552
|1 CPC до EGP
￡E.7.33793856
|1 CPC до BRL
R$0.8839144
|1 CPC до CAD
C$0.20721272
|1 CPC до BDT
৳17.6493072
|1 CPC до NGN
₦223.96217336
|1 CPC до UAH
₴6.16421616
|1 CPC до VES
Bs7.679912
|1 CPC до PKR
Rs40.61079504
|1 CPC до KZT
₸77.03531352
|1 CPC до THB
฿5.00788224
|1 CPC до TWD
NT$4.75719832
|1 CPC до CHF
Fr0.1304136
|1 CPC до HKD
HK$1.12590408
|1 CPC до MAD
.د.م1.45773424