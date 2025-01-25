Ціна COMP yVault (YVCOMP)
Поточна ціна COMP yVault (YVCOMP) сьогодні становить 48.44 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVCOMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COMP yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни COMP yVault протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COMP yVault до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни COMP yVault до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни COMP yVault до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни COMP yVault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ 0
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Останній аналіз цін COMP yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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