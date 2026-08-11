Сьогоднішня ціна Community of BNB

Поточна ціна Community of BNB (CBNB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CBNB до USD становить $ 0 за CBNB.

Community of BNB наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 029,3, з циркуляційною пропозицією у 1,00B CBNB. Протягом останніх 24 годин CBNB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00105314, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CBNB змінився на +0,86% за останню годину та на +52,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Community of BNB (CBNB)

Ринкова капіталізація $ 15,03K$ 15,03K $ 15,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,03K$ 15,03K $ 15,03K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Community of BNB — $ 15,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CBNB — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,03K.