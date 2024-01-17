Токеноміка Community Coin (COMCOIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Community Coin (COMCOIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Community Coin (COMCOIN) $COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem. Офіційний вебсайт: https://comcoin.fun/ Купити COMCOIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Community Coin (COMCOIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Community Coin (COMCOIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,97K $ 19,97K $ 19,97K Загальна пропозиція: $ 999,52M $ 999,52M $ 999,52M Циркуляційна пропозиція: $ 999,52M $ 999,52M $ 999,52M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,97K $ 19,97K $ 19,97K Історичний максимум: $ 0,00188631 $ 0,00188631 $ 0,00188631 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Community Coin (COMCOIN)

Токеноміка Community Coin (COMCOIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Community Coin (COMCOIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COMCOIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COMCOIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COMCOIN, досліджуйте ціну токена COMCOIN в реальному часі!

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