Ціна Community Coin (COMCOIN)
Поточна ціна Community Coin (COMCOIN) сьогодні становить 0.00076385 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COMCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Community Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.68M USD
- зміна ціни Community Coin протягом дня — -2.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Community Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Community Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Community Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Community Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Community Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.27%
-2.49%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$COMCOIN is the first community token created on the pump.fun platform by its founders during pre-launch testing on January 17, 2024. It represents a unique piece of crypto history as the first-ever Pepe-themed token on pump.fun, backed by verifiable on-chain data. The project embodies the vision of community-driven crypto, standing apart as a transparent and decentralized initiative with strong historical roots. Its rediscovery in January 2025 has sparked renewed interest, with the community working together to grow and highlight its significance in the ecosystem.
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