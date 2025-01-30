Сьогоднішня ціна Community Coin (COMCOIN)

Поточна ціна Community Coin (COMCOIN) сьогодні становить 0.00076385 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COMCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Community Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.68M USD

- зміна ціни Community Coin протягом дня — -2.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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