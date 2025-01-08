Ціна Community Business Token (CBT)
Поточна ціна Community Business Token (CBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Community Business Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Community Business Token протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Community Business Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Community Business Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Community Business Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Community Business Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ 0
|-28.16%
|60 днів
|$ 0
|-32.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Community Business Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.05%
-4.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CBT blockchain rewards program aims to have a decisive impact in multiple areas of existing loyalty programs. The platform will allow for the efficient use of a cryptocurrency token in the markets without needing a significant overhaul of the existing financial infrastructure. It also allows businesses to eliminate the liability of unredeemed reward points. CBT, as an emerging cryptocurrency, has a strong focus on enhancing micropayments. It is only a matter of time before all loyalty programs migrate to blockchain. The business rewards industry is changing swiftly, along with customer expectations. Customer pain points today will inform the innovations of the future. The CBT blockchain rewards program technology for loyalty programs will not only allow more businesses to explore the capabilities, it will also change the future of small businesses. DigitalFlyer® SA and CBT (Community Business Token) have successfully developed a B2C (business to customer) and B2B (business to business) digital marketplace with its own blockchain rewards token. The CBT token has been developed for any rewards program, making the implementation really simple and cost effective.
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