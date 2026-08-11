Сьогоднішня ціна Community Alliance Token

Поточна ціна Community Alliance Token (COMAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COMAT до USD становить $ 0 за COMAT.

Community Alliance Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 362,831, з циркуляційною пропозицією у 698.99M COMAT. Протягом останніх 24 годин COMAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00120444, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці COMAT змінився на +0.56% за останню годину та на +4.30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.14K.

Ринкова інформація щодо Community Alliance Token (COMAT)

Ринкова капіталізація $ 362.83K$ 362.83K $ 362.83K Обсяг (за 24 год) $ 2.14K$ 2.14K $ 2.14K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 362.83K$ 362.83K $ 362.83K Циркуляційне постачання 698.99M 698.99M 698.99M Загальна пропозиція 698,990,876.40266 698,990,876.40266 698,990,876.40266

Поточна ринкова капіталізація Community Alliance Token — $ 362.83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.14K. Циркуляційна пропозиція COMAT — 698.99M, зі загальною пропозицією 698990876.40266. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 362.83K.