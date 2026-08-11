Сьогоднішня ціна Communist Cat

Поточна ціна Communist Cat (CCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CCAT до USD становить $ 0 за CCAT.

Communist Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,106.22, з циркуляційною пропозицією у 963.49M CCAT. Протягом останніх 24 годин CCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CCAT змінився на +0.37% за останню годину та на -10.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Communist Cat (CCAT)

Ринкова капіталізація $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K Циркуляційне постачання 963.49M 963.49M 963.49M Загальна пропозиція 963,490,592.554167 963,490,592.554167 963,490,592.554167

Поточна ринкова капіталізація Communist Cat — $ 15.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CCAT — 963.49M, зі загальною пропозицією 963490592.554167. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.11K.