Ціна Common Bird (CBIRD)
Поточна ціна Common Bird (CBIRD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 155.51K USD. Ціна CBIRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Common Bird:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Common Bird протягом дня — -1.93%
- циркуляційна пропозиція – 99.93B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Common Bird до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Common Bird до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Common Bird до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Common Bird до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Common Bird: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-1.93%
+24.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.
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