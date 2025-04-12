Сьогоднішня ціна Common Bird (CBIRD)

Поточна ціна Common Bird (CBIRD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 155.51K USD. Ціна CBIRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Common Bird:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Common Bird протягом дня — -1.93%

- циркуляційна пропозиція – 99.93B USD

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