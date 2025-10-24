Інформація щодо ціни COMFY (DCP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001189 $ 0,00001189 $ 0,00001189 Мін. за 24 год $ 0,00001213 $ 0,00001213 $ 0,00001213 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001189$ 0,00001189 $ 0,00001189 Макс. за 24 год $ 0,00001213$ 0,00001213 $ 0,00001213 Рекордний максимум $ 0,0000985$ 0,0000985 $ 0,0000985 Найнижча ціна $ 0,00000729$ 0,00000729 $ 0,00000729 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,12%

Актуальна ціна COMFY (DCP) становить $0,00001213. За останні 24 години DCP торгувався між мінімумом у $ 0,00001189 і максимумом у $ 0,00001213, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DCP становить $ 0,0000985, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000729.

Що стосується короткострокових результатів, то DCP змінився на -- за останню годину, +2,02% за 24 години та на -3,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо COMFY (DCP)

Ринкова капіталізація $ 12,13K$ 12,13K $ 12,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,13K$ 12,13K $ 12,13K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація COMFY — $ 12,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DCP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,13K.