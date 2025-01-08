Ціна Comet Token (COMET)
Поточна ціна Comet Token (COMET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COMET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Comet Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.02 USD
- зміна ціни Comet Token протягом дня — -15.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Comet Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Comet Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Comet Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Comet Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.34%
|30 днів
|$ 0
|-38.73%
|60 днів
|$ 0
|+63.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Comet Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
-15.34%
-4.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme money for ordinary people. $COMET was created in response to stagnation in the memecoin ecosystem. It doesn't implement any technical nor economic ready-to-use ideas to add value but uses the known advantages of blockchain systems. This token was created to provide light-hearted fun for everyone and bring more people into the Ergo ecosystem.
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