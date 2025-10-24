Актуальна ціна Comet Portfolio сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COMET до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COMET на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Comet Portfolio сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COMET до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COMET на MEXC вже зараз.

Докладніше про COMET

Інформація про ціну COMET

Офіційний вебсайт COMET

Токеноміка COMET

Прогноз ціни COMET

Ціна Comet Portfolio (COMET)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 COMET до USD:

--
----
+27,40%1D
Графік ціни Comet Portfolio (COMET) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:42:30 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Comet Portfolio (COMET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00289967
$ 0,00289967$ 0,00289967

$ 0
$ 0$ 0

+21,23%

+27,46%

+25,22%

+25,22%

Актуальна ціна Comet Portfolio (COMET) становить --. За останні 24 години COMET торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COMET становить $ 0,00289967, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COMET змінився на +21,23% за останню годину, +27,46% за 24 години та на +25,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Comet Portfolio (COMET)

$ 73,98K
$ 73,98K$ 73,98K

--
----

$ 73,98K
$ 73,98K$ 73,98K

999,80M
999,80M 999,80M

999 797 400,4883153
999 797 400,4883153 999 797 400,4883153

Поточна ринкова капіталізація Comet Portfolio — $ 73,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COMET — 999,80M, зі загальною пропозицією 999797400.4883153. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,98K.

Історія ціни Comet Portfolio (COMET) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Comet Portfolio до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Comet Portfolio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Comet Portfolio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Comet Portfolio до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+27,46%
30 днів$ 0+154,95%
60 днів$ 0+11,15%
90 днів$ 0--

Що таке Comet Portfolio (COMET)

The official fund for Comet's portfolio, an ai trading agent developed to trade stocks and crypto.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Comet Portfolio (COMET)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Comet Portfolio (USD)

Скільки коштуватиме Comet Portfolio (COMET) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Comet Portfolio (COMET) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Comet Portfolio.

Перегляньте прогноз ціни Comet Portfolio вже зараз!

COMET до місцевих валют

Токеноміка Comet Portfolio (COMET)

Розуміння токеноміки Comet Portfolio (COMET) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COMET зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Comet Portfolio (COMET)

Скільки сьогодні коштує Comet Portfolio (COMET)?
Актуальна ціна COMET у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COMET до USD?
Поточна ціна COMET до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Comet Portfolio?
Ринкова капіталізація COMET — $ 73,98K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COMET?
Циркуляційна пропозиція COMET — 999,80M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COMET?
COMET досяг історичної максимальної ціни у 0,00289967 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COMET?
Історична мінімальна ціна COMET становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі COMET?
Актуальний обсяг торгівлі COMET за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна COMET цього року?
COMET може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COMET для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:42:30 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.