Інформація щодо ціни Comet Portfolio (COMET) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00289967$ 0,00289967 $ 0,00289967 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +21,23% Зміна ціни (1 дн.) +27,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +25,22% Зміна ціни (за 7 дн.) +25,22%

Актуальна ціна Comet Portfolio (COMET) становить --. За останні 24 години COMET торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COMET становить $ 0,00289967, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COMET змінився на +21,23% за останню годину, +27,46% за 24 години та на +25,22% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Comet Portfolio (COMET)

Ринкова капіталізація $ 73,98K$ 73,98K $ 73,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,98K$ 73,98K $ 73,98K Циркуляційне постачання 999,80M 999,80M 999,80M Загальна пропозиція 999 797 400,4883153 999 797 400,4883153 999 797 400,4883153

Поточна ринкова капіталізація Comet Portfolio — $ 73,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COMET — 999,80M, зі загальною пропозицією 999797400.4883153. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,98K.