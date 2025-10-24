Актуальна ціна Comcast xStock сьогодні становить 29,3 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CMCSAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CMCSAX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Comcast xStock сьогодні становить 29,3 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CMCSAX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CMCSAX на MEXC вже зараз.

Логотип Comcast xStock

Ціна Comcast xStock (CMCSAX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CMCSAX до USD:

-0,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Comcast xStock (CMCSAX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:42:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Comcast xStock (CMCSAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,00%

-0,88%

-0,73%

-0,73%

Актуальна ціна Comcast xStock (CMCSAX) становить $29,3. За останні 24 години CMCSAX торгувався між мінімумом у $ 29,28 і максимумом у $ 29,67, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CMCSAX становить $ 34,79, тоді як його історичний мінімум — $ 29,28.

Що стосується короткострокових результатів, то CMCSAX змінився на +0,00% за останню годину, -0,88% за 24 години та на -0,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Comcast xStock (CMCSAX)

Поточна ринкова капіталізація Comcast xStock — $ 165,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CMCSAX — 5,65K, зі загальною пропозицією 35546.76455512. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,04M.

Історія ціни Comcast xStock (CMCSAX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Comcast xStock до USD становила $ -0,26018763090552.
За останні 30 днів зміна ціни Comcast xStock до USD становила $ -2,1658472100.
За останні 60 днів зміна ціни Comcast xStock до USD становила $ -4,1582706500.
За останні 90 днів зміна ціни Comcast xStock до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,26018763090552-0,88%
30 днів$ -2,1658472100-7,39%
60 днів$ -4,1582706500-14,19%
90 днів$ 0--

Що таке Comcast xStock (CMCSAX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

Прогноз ціни Comcast xStock (USD)

Скільки коштуватиме Comcast xStock (CMCSAX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Comcast xStock (CMCSAX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Comcast xStock.

Перегляньте прогноз ціни Comcast xStock вже зараз!

CMCSAX до місцевих валют

Токеноміка Comcast xStock (CMCSAX)

Розуміння токеноміки Comcast xStock (CMCSAX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CMCSAX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Comcast xStock (CMCSAX)

Скільки сьогодні коштує Comcast xStock (CMCSAX)?
Актуальна ціна CMCSAX у USD становить 29,3 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CMCSAX до USD?
Поточна ціна CMCSAX до USD — $ 29,3. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Comcast xStock?
Ринкова капіталізація CMCSAX — $ 165,46K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CMCSAX?
Циркуляційна пропозиція CMCSAX — 5,65K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CMCSAX?
CMCSAX досяг історичної максимальної ціни у 34,79 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CMCSAX?
Історична мінімальна ціна CMCSAX становила 29,28 USD.
Який обсяг торгівлі CMCSAX?
Актуальний обсяг торгівлі CMCSAX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CMCSAX цього року?
CMCSAX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CMCSAX для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.