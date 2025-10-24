Інформація щодо ціни Comcast xStock (CMCSAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 29,28 $ 29,28 $ 29,28 Мін. за 24 год $ 29,67 $ 29,67 $ 29,67 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 29,28$ 29,28 $ 29,28 Макс. за 24 год $ 29,67$ 29,67 $ 29,67 Рекордний максимум $ 34,79$ 34,79 $ 34,79 Найнижча ціна $ 29,28$ 29,28 $ 29,28 Зміна ціни (за 1 год) +0,00% Зміна ціни (1 дн.) -0,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,73% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,73%

Актуальна ціна Comcast xStock (CMCSAX) становить $29,3. За останні 24 години CMCSAX торгувався між мінімумом у $ 29,28 і максимумом у $ 29,67, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CMCSAX становить $ 34,79, тоді як його історичний мінімум — $ 29,28.

Що стосується короткострокових результатів, то CMCSAX змінився на +0,00% за останню годину, -0,88% за 24 години та на -0,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Comcast xStock (CMCSAX)

Ринкова капіталізація $ 165,46K$ 165,46K $ 165,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Циркуляційне постачання 5,65K 5,65K 5,65K Загальна пропозиція 35 546,76455512 35 546,76455512 35 546,76455512

Поточна ринкова капіталізація Comcast xStock — $ 165,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CMCSAX — 5,65K, зі загальною пропозицією 35546.76455512. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,04M.