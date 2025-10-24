Інформація щодо ціни COMBO (COMBO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 5,44$ 5,44 $ 5,44 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна COMBO (COMBO) становить $0,00432654. За останні 24 години COMBO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COMBO становить $ 5,44, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COMBO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо COMBO (COMBO)

Ринкова капіталізація $ 356,42K$ 356,42K $ 356,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 432,65K$ 432,65K $ 432,65K Циркуляційне постачання 82,38M 82,38M 82,38M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація COMBO — $ 356,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COMBO — 82,38M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 432,65K.