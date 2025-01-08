Ціна ColossusXT (COLX)
Поточна ціна ColossusXT (COLX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ColossusXT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.75 USD
- зміна ціни ColossusXT протягом дня — -9.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ColossusXT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ColossusXT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ColossusXT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ColossusXT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.49%
|30 днів
|$ 0
|+49.06%
|60 днів
|$ 0
|+8.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ColossusXT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-9.49%
-17.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Colossuscoin is a decentralized, open-source peer-to-peer (P2P) Internet currency that enables fast instant payments to anyone in the world with almost no fees.
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