Сьогоднішня ціна ColossusXT (COLX)

Поточна ціна ColossusXT (COLX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ColossusXT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.75 USD

- зміна ціни ColossusXT протягом дня — -9.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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