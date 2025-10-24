Інформація щодо ціни COLORS (COLORS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,31% Зміна ціни (1 дн.) -8,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,49%

Актуальна ціна COLORS (COLORS) становить --. За останні 24 години COLORS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COLORS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то COLORS змінився на +1,31% за останню годину, -8,41% за 24 години та на -13,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо COLORS (COLORS)

Ринкова капіталізація $ 116,56K$ 116,56K $ 116,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 116,56K$ 116,56K $ 116,56K Циркуляційне постачання 998,34M 998,34M 998,34M Загальна пропозиція 998 343 021,6404719 998 343 021,6404719 998 343 021,6404719

Поточна ринкова капіталізація COLORS — $ 116,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція COLORS — 998,34M, зі загальною пропозицією 998343021.6404719. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116,56K.