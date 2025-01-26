Сьогоднішня ціна Colony Avalanche Index (CAI)

Поточна ціна Colony Avalanche Index (CAI) сьогодні становить 162.68 USD з ринковою капіталізацією $ 3.79M USD. Ціна CAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Colony Avalanche Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.40 USD

- зміна ціни Colony Avalanche Index протягом дня — +3.26%

- циркуляційна пропозиція – 23.34K USD

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