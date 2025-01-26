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Ціна Colony Avalanche Index (CAI)

USD

Графік ціни Colony Avalanche Index (CAI) в реальному часі

$162.68
$162.68$162.68
+3.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Colony Avalanche Index (CAI)

Поточна ціна Colony Avalanche Index (CAI) сьогодні становить 162.68 USD з ринковою капіталізацією $ 3.79M USD. Ціна CAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Colony Avalanche Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.40 USD
- зміна ціни Colony Avalanche Index протягом дня — +3.26%
- циркуляційна пропозиція – 23.34K USD

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Цінові показники Colony Avalanche Index (CAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Colony Avalanche Index до USD становила $ +5.14.
За останні 30 днів зміна ціни Colony Avalanche Index до USD становила $ -17.1696050960.
За останні 60 днів зміна ціни Colony Avalanche Index до USD становила $ -40.1928920960.
За останні 90 днів зміна ціни Colony Avalanche Index до USD становила $ +29.60771626476443.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +5.14+3.26%
30 днів$ -17.1696050960-10.55%
60 днів$ -40.1928920960-24.70%
90 днів$ +29.60771626476443+22.25%

Аналіз цін Colony Avalanche Index (CAI)

Останній аналіз цін Colony Avalanche Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 153.4
$ 153.4$ 153.4

$ 162.46
$ 162.46$ 162.46

$ 659.84
$ 659.84$ 659.84

+1.46%

+3.26%

-7.76%

Ринкова інформація Colony Avalanche Index (CAI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

$ 12.40
$ 12.40$ 12.40

23.34K
23.34K 23.34K

Що таке Colony Avalanche Index ( CAI)

Colony avalanche index, The easiest way to invest in the CLY Avalanche ecosystem. CAI is the benchmark index for investors wanting to get exposure to the Avalanche ecosystem. It is composed of the native token (AVAX) and the most prominent projects in the ecosystem. The index improves returns for investors by generating yield on the underlying assets. These assets are rigorously selected and weighted to spread the risk and volatility in proportion to their market capitalisation.

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Ресурс Colony Avalanche Index (CAI)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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