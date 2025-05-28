Ціна Colony (CLNY)
Поточна ціна Colony (CLNY) сьогодні становить 0,03433516 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна CLNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Colony:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 794,91 USD
- зміна ціни Colony протягом дня — -2,07%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Colony до USD становила $ -0,0007278313291966.
За останні 30 днів зміна ціни Colony до USD становила $ -0,0206384286.
За останні 60 днів зміна ціни Colony до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Colony до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0007278313291966
|-2,07%
|30 днів
|$ -0,0206384286
|-60,10%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Colony: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,04%
-2,07%
-19,85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zero Colony is a colonization framework designed to establish Memocracy—a decentralized governance model powered by the community, blockchain technology, and humanity's drive to explore new frontiers. Zero Colony combines human cognitive unpredictability with AI-driven resource management to build a decentralized governance system, allowing AI agents to optimize efficiency while humans introduce creativity and decision-making.
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