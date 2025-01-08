Ціна ColonizeMars (GTM)
Поточна ціна ColonizeMars (GTM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.26K USD. Ціна GTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ColonizeMars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65 USD
- зміна ціни ColonizeMars протягом дня — -0.83%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ColonizeMars до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ColonizeMars до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ColonizeMars до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ColonizeMars до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.83%
|30 днів
|$ 0
|+1.68%
|60 днів
|$ 0
|-27.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ColonizeMars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.83%
+14.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A community driven, meme coin inspired by Elon Musk's gateway to mars. GTM will serve as a utility token for merchandise stores in collaboration with other existing crypto project or community.
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