Сьогоднішня ціна ColonizeMars (GTM)

Поточна ціна ColonizeMars (GTM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.26K USD. Ціна GTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ColonizeMars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65 USD

- зміна ціни ColonizeMars протягом дня — -0.83%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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