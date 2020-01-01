Токеноміка Collies (COLLIES) Дізнайтеся ключову інформацію про Collies (COLLIES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Collies (COLLIES) Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance. At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community. Офіційний вебсайт: https://colliescc.com/ Купити COLLIES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Collies (COLLIES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Collies (COLLIES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 358,42K $ 358,42K $ 358,42K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 358,42K $ 358,42K $ 358,42K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00035842 $ 0,00035842 $ 0,00035842 Дізнайтеся більше про ціну Collies (COLLIES)

Токеноміка Collies (COLLIES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Collies (COLLIES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COLLIES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COLLIES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COLLIES, досліджуйте ціну токена COLLIES в реальному часі!

Прогноз ціни COLLIES Хочете знати, куди рухається COLLIES? Наша сторінка прогнозу ціни COLLIES поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена COLLIES зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!