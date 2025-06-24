Сьогоднішня ціна Collies (COLLIES)

Поточна ціна Collies (COLLIES) сьогодні становить 0,00030443 USD з ринковою капіталізацією $ 304,32K USD. Ціна COLLIES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Collies:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Collies протягом дня — +9,17%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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