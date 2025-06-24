Ціна Collies (COLLIES)
Поточна ціна Collies (COLLIES) сьогодні становить 0,00030443 USD з ринковою капіталізацією $ 304,32K USD. Ціна COLLIES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Collies:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Collies протягом дня — +9,17%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Collies до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Collies до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Collies до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Collies до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Collies: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,18%
+9,17%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance. At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.
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