Ціна Collector Coin (AGS)
Поточна ціна Collector Coin (AGS) сьогодні становить 0.00863502 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Collector Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.33 USD
- зміна ціни Collector Coin протягом дня — -3.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Collector Coin до USD становила $ -0.000306552865245418.
За останні 30 днів зміна ціни Collector Coin до USD становила $ -0.0002941873.
За останні 60 днів зміна ціни Collector Coin до USD становила $ +0.0010621411.
За останні 90 днів зміна ціни Collector Coin до USD становила $ +0.00161128658146097.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000306552865245418
|-3.42%
|30 днів
|$ -0.0002941873
|-3.40%
|60 днів
|$ +0.0010621411
|+12.30%
|90 днів
|$ +0.00161128658146097
|+22.94%
Останній аналіз цін Collector Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-3.42%
-1.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cryptocurrency and collecting go hand-in-hand. In both, you are rewarded for holding. The Collector Coin is a cryptocurrency that is created for collectors. We believe Collector Coin will become the standard method to buy, sell and trade collectibles. In the collectible market, the most important thing is proving the authenticity and verifying ownership. Smart contracts on the blockchain give the ability to authenticate and prove ownership. The Collector Coin will help scale and bring transparency to the collectibles market. The estimated size of the global collectibles market is $370 billion.
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