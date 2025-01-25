Ціна Colizeum (ZEUM)
Поточна ціна Colizeum (ZEUM) сьогодні становить 0.00104156 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZEUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Colizeum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.57 USD
- зміна ціни Colizeum протягом дня — +3.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Colizeum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Colizeum до USD становила $ +0.0002737766.
За останні 60 днів зміна ціни Colizeum до USD становила $ +0.0005329241.
За останні 90 днів зміна ціни Colizeum до USD становила $ +0.0004314642470312358.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.98%
|30 днів
|$ +0.0002737766
|+26.29%
|60 днів
|$ +0.0005329241
|+51.17%
|90 днів
|$ +0.0004314642470312358
|+70.72%
Останній аналіз цін Colizeum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.98%
-31.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Colizeum is a virtual Play to Earn driven environment that, similar to Steam, hosts various games and other applications, thereby creating the general outline of a user funnel. Colizeum offers connectivity to the blockchain based infrastructure for (a) Play-to-Earn, (b) Prediction Markets, (c) Tokenized Tournaments, (d) Attention Marketplace, all as a service, all with one-click deploy, all on-chain and transparent, designed to empower influencers and game developers to fully benefit from the value they generate without middlemen, uncertainties and opaque payout schemes. Colizeum empowers game developers to build and benefit from blockchain games simpler than ever before with easy to use Colizeum SDK.
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