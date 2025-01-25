Сьогоднішня ціна Colizeum (ZEUM)

Поточна ціна Colizeum (ZEUM) сьогодні становить 0.00104156 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZEUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Colizeum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.57 USD

- зміна ціни Colizeum протягом дня — +3.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ZEUM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZEUM.