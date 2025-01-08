Сьогоднішня ціна COLANA (COLANA)

Поточна ціна COLANA (COLANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.32K USD. Ціна COLANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COLANA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77K USD

- зміна ціни COLANA протягом дня — -15.36%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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