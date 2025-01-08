Ціна COLANA (COLANA)
Поточна ціна COLANA (COLANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 79.32K USD. Ціна COLANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COLANA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77K USD
- зміна ціни COLANA протягом дня — -15.36%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COLANA до USD становила $ -0.000144013967216888.
За останні 30 днів зміна ціни COLANA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COLANA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COLANA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000144013967216888
|-15.36%
|30 днів
|$ 0
|-21.16%
|60 днів
|$ 0
|-41.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COLANA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-15.36%
+0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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