Сьогоднішня ціна Cola Token (COLA)

Поточна ціна Cola Token (COLA) сьогодні становить 0.0020448 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cola Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83 USD

- зміна ціни Cola Token протягом дня — -0.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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