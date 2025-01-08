Ціна Cola Token (COLA)
Поточна ціна Cola Token (COLA) сьогодні становить 0.0020448 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cola Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.83 USD
- зміна ціни Cola Token протягом дня — -0.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cola Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cola Token до USD становила $ -0.0001044712.
За останні 60 днів зміна ціни Cola Token до USD становила $ -0.0000075334.
За останні 90 днів зміна ціни Cola Token до USD становила $ -0.0000088477596363963.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.66%
|30 днів
|$ -0.0001044712
|-5.10%
|60 днів
|$ -0.0000075334
|-0.36%
|90 днів
|$ -0.0000088477596363963
|-0.43%
Останній аналіз цін Cola Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.66%
-0.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project Description: ColaFactory is a yield farming project built on PulseChain, incorporating intelligent and unique farming mechanisms. With a focus on maximizing returns for participants, ColaFactory provides an innovative approach to yield farming on the PulseChain network. Unique Features: What sets ColaFactory apart is its intelligent and unique farming mechanisms. Unlike traditional yield farming projects, ColaFactory implements advanced algorithms and strategies to optimize farming rewards and minimize risks. This intelligent approach enhances the overall efficiency and profitability of the farming process, giving participants a competitive edge in the market. Project History: ColaFactory was conceived by a team of blockchain enthusiasts with a deep understanding of yield farming and decentralized finance (DeFi). The project started its development journey in [insert starting year] with the aim of revolutionizing the yield farming landscape. The team conducted extensive research, gathered insights from the community, and iterated on their ideas to create a truly innovative platform. Looking Ahead: The future of ColaFactory is filled with exciting prospects. The team is committed to continuously enhancing the platform by integrating new features and improving existing functionalities. They will focus on expanding partnerships, conducting thorough audits, and ensuring the security and reliability of the platform. Additionally, the team plans to explore cross-chain compatibility to enable users to leverage the benefits of other blockchain ecosystems. Token Utility: The native token of ColaFactory serves as the fuel for the ecosystem. It has multiple use cases within the platform, including: Governance: Token holders can participate in the decision-making process by voting on important proposals and protocol upgrades. Staking and Farming: Participants can stake their tokens to earn rewards or use them for yield farming, taking advantage of the intelligent
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