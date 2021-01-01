Токеноміка Coinzix Token (ZIX) Дізнайтеся ключову інформацію про Coinzix Token (ZIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coinzix Token (ZIX) COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to “make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts”'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services. The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to “smoothen the transition from FIAT to CRYPTO” and increase the DeFi literacy. While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe. Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations. Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX’s industry leader partner. COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad. ZIX is COINZIX’s decentralized utility token, aimed to power COINZIX’s ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. The ZIX token allows COINZIX stakeholders like customers, users, coaches, business owners, and partners to use it on each product, and to interact within the ecosystem. The functionalities of the ZIX Token will be adapted or extended, depending on the evolution of their platform. Офіційний вебсайт: https://coinzix.com Купити ZIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coinzix Token (ZIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coinzix Token (ZIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 76,95K $ 76,95K $ 76,95K Загальна пропозиція: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B Циркуляційна пропозиція: $ 5,76B $ 5,76B $ 5,76B FDV (повністю розведена вартість): $ 80,18K $ 80,18K $ 80,18K Історичний максимум: $ 0,00154266 $ 0,00154266 $ 0,00154266 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Coinzix Token (ZIX)

Токеноміка Coinzix Token (ZIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coinzix Token (ZIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZIX, досліджуйте ціну токена ZIX в реальному часі!

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