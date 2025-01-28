Ціна Coinzix Token (ZIX)
Поточна ціна Coinzix Token (ZIX) сьогодні становить 0.00001363 USD з ринковою капіталізацією $ 78.57K USD. Ціна ZIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinzix Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.72K USD
- зміна ціни Coinzix Token протягом дня — -7.30%
- циркуляційна пропозиція – 5.76B USD
Отримуйте оновлення цін ZIX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZIX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinzix Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coinzix Token до USD становила $ -0.0000031873.
За останні 60 днів зміна ціни Coinzix Token до USD становила $ -0.0000068915.
За останні 90 днів зміна ціни Coinzix Token до USD становила $ -0.000013284615493567277.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.30%
|30 днів
|$ -0.0000031873
|-23.38%
|60 днів
|$ -0.0000068915
|-50.56%
|90 днів
|$ -0.000013284615493567277
|-49.35%
Останній аналіз цін Coinzix Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-7.30%
-15.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to “make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts”'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services. The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to “smoothen the transition from FIAT to CRYPTO” and increase the DeFi literacy. While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe. Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations. Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX’s industry leader partner. COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad. ZIX is COINZIX’s decentralized utility token, aimed to power COINZIX’s ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. The ZIX token allows COINZIX stakeholders like customers, users, coaches, business owners, and partners to use it on each product, and to interact within the ecosystem. The functionalities of the ZIX Token will be adapted or extended, depending on the evolution of their platform.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZIX до AUD
A$0.000021808
|1 ZIX до GBP
￡0.000010904
|1 ZIX до EUR
€0.0000129485
|1 ZIX до USD
$0.00001363
|1 ZIX до MYR
RM0.0000598357
|1 ZIX до TRY
₺0.0004872725
|1 ZIX до JPY
¥0.0021243718
|1 ZIX до RUB
₽0.0013270168
|1 ZIX до INR
₹0.0011792676
|1 ZIX до IDR
Rp0.2198386789
|1 ZIX до PHP
₱0.0007977639
|1 ZIX до EGP
￡E.0.0006849075
|1 ZIX до BRL
R$0.0000802807
|1 ZIX до CAD
C$0.0000196272
|1 ZIX до BDT
৳0.0016621785
|1 ZIX до NGN
₦0.0210663917
|1 ZIX до UAH
₴0.0005723237
|1 ZIX до VES
Bs0.00076328
|1 ZIX до PKR
Rs0.0038008618
|1 ZIX до KZT
₸0.0070438477
|1 ZIX до THB
฿0.0004619207
|1 ZIX до TWD
NT$0.00044979
|1 ZIX до CHF
Fr0.000012267
|1 ZIX до HKD
HK$0.0001060414
|1 ZIX до MAD
.د.م0.0001358911