Сьогоднішня ціна Coinzix Token (ZIX)

Поточна ціна Coinzix Token (ZIX) сьогодні становить 0.00001363 USD з ринковою капіталізацією $ 78.57K USD. Ціна ZIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinzix Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.72K USD

- зміна ціни Coinzix Token протягом дня — -7.30%

- циркуляційна пропозиція – 5.76B USD

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