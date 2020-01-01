Токеноміка Coinye West (COINYE) Дізнайтеся ключову інформацію про Coinye West (COINYE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coinye West (COINYE) Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens. Офіційний вебсайт: https://coinye.lol/ Купити COINYE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coinye West (COINYE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coinye West (COINYE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 331,76K $ 331,76K $ 331,76K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 879,55M $ 879,55M $ 879,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 377,19K $ 377,19K $ 377,19K Історичний максимум: $ 0,04538102 $ 0,04538102 $ 0,04538102 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00037719 $ 0,00037719 $ 0,00037719 Дізнайтеся більше про ціну Coinye West (COINYE)

Токеноміка Coinye West (COINYE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coinye West (COINYE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COINYE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COINYE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COINYE, досліджуйте ціну токена COINYE в реальному часі!

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