Сьогоднішня ціна Coinye West (COINYE)

Поточна ціна Coinye West (COINYE) сьогодні становить 0.00266483 USD з ринковою капіталізацією $ 2.34M USD. Ціна COINYE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinye West:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.75K USD

- зміна ціни Coinye West протягом дня — +0.95%

- циркуляційна пропозиція – 879.55M USD

Отримуйте оновлення цін COINYE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COINYE.