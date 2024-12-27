Ціна Coinye West (COINYE)
Поточна ціна Coinye West (COINYE) сьогодні становить 0.00266483 USD з ринковою капіталізацією $ 2.34M USD. Ціна COINYE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinye West:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.75K USD
- зміна ціни Coinye West протягом дня — +0.95%
- циркуляційна пропозиція – 879.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinye West до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coinye West до USD становила $ -0.0004808696.
За останні 60 днів зміна ціни Coinye West до USD становила $ +0.0013204701.
За останні 90 днів зміна ціни Coinye West до USD становила $ +0.0012637300643448708.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.95%
|30 днів
|$ -0.0004808696
|-18.04%
|60 днів
|$ +0.0013204701
|+49.55%
|90 днів
|$ +0.0012637300643448708
|+90.20%
Останній аналіз цін Coinye West: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
+0.95%
-1.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.
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