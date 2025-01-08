Ціна CoinxPad (CXPAD)
Поточна ціна CoinxPad (CXPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CXPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinxPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 220.95 USD
- зміна ціни CoinxPad протягом дня — -4.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinxPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CoinxPad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CoinxPad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CoinxPad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.39%
|30 днів
|$ 0
|-3.77%
|60 днів
|$ 0
|+14.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CoinxPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.39%
-1.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CoinxPad is the first Cex / Dex Multi-chain IDO Launchpad. Coinxpad will empower crypto projects with the ability to distribute tokens and raise liquidity. Investors benefit from exclusive access to safe, innovative projects and rewarding investments on every blockchain. Projects benefit from our partnership, providing complimentary audits by our team of blockchain experts and developers and a dedicated community ready to back them.
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