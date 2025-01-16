Ціна CoinWealth (CNW)
Поточна ціна CoinWealth (CNW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinWealth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.46 USD
- зміна ціни CoinWealth протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinWealth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CoinWealth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CoinWealth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CoinWealth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.07%
|30 днів
|$ 0
|-1.80%
|60 днів
|$ 0
|+39.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CoinWealth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.07%
+9.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"CoinWealth is a managed Crypto Assets Platform. CoinWealth has built a Crypto Assets Platform that enables traditional investors to diversify into this new asset class composed of Cryptocurrencies, Tokens, DeFi streams, NFTs & Tokenised-Assets."
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