Сьогоднішня ціна CoinW (CWT)

Поточна ціна CoinW (CWT) сьогодні становить 0.0456813 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CWT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoinW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 623.63K USD

- зміна ціни CoinW протягом дня — +4.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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