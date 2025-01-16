Ціна CoinW (CWT)
Поточна ціна CoinW (CWT) сьогодні становить 0.0456813 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 623.63K USD
- зміна ціни CoinW протягом дня — +4.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinW до USD становила $ +0.00180624.
За останні 30 днів зміна ціни CoinW до USD становила $ -0.0059141477.
За останні 60 днів зміна ціни CoinW до USD становила $ +0.0025007725.
За останні 90 днів зміна ціни CoinW до USD становила $ +0.00870369705423423.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00180624
|+4.12%
|30 днів
|$ -0.0059141477
|-12.94%
|60 днів
|$ +0.0025007725
|+5.47%
|90 днів
|$ +0.00870369705423423
|+23.54%
Останній аналіз цін CoinW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+4.12%
+0.21%
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