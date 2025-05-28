Ціна Cointel (COLS)
Поточна ціна Cointel (COLS) сьогодні становить 0,03371994 USD з ринковою капіталізацією $ 13,48M USD. Ціна COLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cointel:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cointel протягом дня — +1,09%
- циркуляційна пропозиція – 400,00M USD
Отримуйте оновлення цін COLS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COLS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cointel до USD становила $ +0,00036453.
За останні 30 днів зміна ціни Cointel до USD становила $ +0,0060873124.
За останні 60 днів зміна ціни Cointel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cointel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00036453
|+1,09%
|30 днів
|$ +0,0060873124
|+18,05%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cointel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,16%
+1,09%
+3,15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Global Cryptocurrency Trading Analysis Platform. Helping you invest smarter.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 COLS до VND
₫864,61298154
|1 COLS до AUD
A$0,052265907
|1 COLS до GBP
￡0,0249527556
|1 COLS до EUR
€0,0296735472
|1 COLS до USD
$0,03371994
|1 COLS до MYR
RM0,1426353462
|1 COLS до TRY
₺1,3160892582
|1 COLS до JPY
¥4,8678105384
|1 COLS до RUB
₽2,706025185
|1 COLS до INR
₹2,8776596796
|1 COLS до IDR
Rp552,7858131936
|1 COLS до KRW
₩46,4461825554
|1 COLS до PHP
₱1,8721310688
|1 COLS до EGP
￡E.1,6789158126
|1 COLS до BRL
R$0,190517661
|1 COLS до CAD
C$0,0461963178
|1 COLS до BDT
৳4,1165302752
|1 COLS до NGN
₦53,4386865132
|1 COLS до UAH
₴1,4054470992
|1 COLS до VES
Bs3,16967436
|1 COLS до PKR
Rs9,4958723034
|1 COLS до KZT
₸17,1688446504
|1 COLS до THB
฿1,106014032
|1 COLS до TWD
NT$1,0122725988
|1 COLS до AED
د.إ0,1237521798
|1 COLS до CHF
Fr0,0276503508
|1 COLS до HKD
HK$0,2640271302
|1 COLS до MAD
.د.م0,3112350462
|1 COLS до MXN
$0,6484344462