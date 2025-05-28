Сьогоднішня ціна Cointel (COLS)

Поточна ціна Cointel (COLS) сьогодні становить 0,03371994 USD з ринковою капіталізацією $ 13,48M USD. Ціна COLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cointel:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cointel протягом дня — +1,09%

- циркуляційна пропозиція – 400,00M USD

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