Токеноміка Coinshift USDC (CSUSDC) Дізнайтеся ключову інформацію про Coinshift USDC (CSUSDC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coinshift USDC (CSUSDC) Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners. Офіційний вебсайт: https://www.coinshift.xyz/ Купити CSUSDC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coinshift USDC (CSUSDC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coinshift USDC (CSUSDC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,52M $ 33,52M $ 33,52M Загальна пропозиція: $ 32,54M $ 32,54M $ 32,54M Циркуляційна пропозиція: $ 32,54M $ 32,54M $ 32,54M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,52M $ 33,52M $ 33,52M Історичний максимум: $ 1,084 $ 1,084 $ 1,084 Історичний мінімум: $ 1,015 $ 1,015 $ 1,015 Поточна ціна: $ 1,03 $ 1,03 $ 1,03 Дізнайтеся більше про ціну Coinshift USDC (CSUSDC)

Токеноміка Coinshift USDC (CSUSDC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coinshift USDC (CSUSDC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CSUSDC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CSUSDC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CSUSDC, досліджуйте ціну токена CSUSDC в реальному часі!

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