Ціна Coinshift USDC (CSUSDC)
Поточна ціна Coinshift USDC (CSUSDC) сьогодні становить 1,024 USD з ринковою капіталізацією $ 785,16K USD. Ціна CSUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinshift USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Coinshift USDC протягом дня — +0,02%
- циркуляційна пропозиція – 766,74K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinshift USDC до USD становила $ +0,00015875.
За останні 30 днів зміна ціни Coinshift USDC до USD становила $ +0,0048542720.
За останні 60 днів зміна ціни Coinshift USDC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coinshift USDC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00015875
|+0,02%
|30 днів
|$ +0,0048542720
|+0,47%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coinshift USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,05%
+0,02%
+0,12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.
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