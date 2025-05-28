Сьогоднішня ціна Coinshift USDC (CSUSDC)

Поточна ціна Coinshift USDC (CSUSDC) сьогодні становить 1,024 USD з ринковою капіталізацією $ 785,16K USD. Ціна CSUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinshift USDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Coinshift USDC протягом дня — +0,02%

- циркуляційна пропозиція – 766,74K USD

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