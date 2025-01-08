Ціна Coinsbit Token (CNB)
Поточна ціна Coinsbit Token (CNB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.58K USD. Ціна CNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinsbit Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.85 USD
- зміна ціни Coinsbit Token протягом дня — -8.19%
- циркуляційна пропозиція – 659.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinsbit Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coinsbit Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coinsbit Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coinsbit Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.19%
|30 днів
|$ 0
|-23.29%
|60 днів
|$ 0
|-13.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coinsbit Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-8.19%
-8.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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