Сьогоднішня ціна Coinsbit Token (CNB)

Поточна ціна Coinsbit Token (CNB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.58K USD. Ціна CNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinsbit Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.85 USD

- зміна ціни Coinsbit Token протягом дня — -8.19%

- циркуляційна пропозиція – 659.83M USD

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