Ціна Coinracer Reloaded (CRACER)
Поточна ціна Coinracer Reloaded (CRACER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRACER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinracer Reloaded:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 396.79 USD
- зміна ціни Coinracer Reloaded протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinracer Reloaded до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coinracer Reloaded до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coinracer Reloaded до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coinracer Reloaded до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-36.80%
|60 днів
|$ 0
|-31.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coinracer Reloaded: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-22.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coinracer is a fast-paced, low-poly simcade racing game that features integrations of blockchain technology (don't worry gamers... you don't need a wallet, crypto, or NFTs to play).
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