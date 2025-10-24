Інформація щодо ціни CoinPouch (POUCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) +0,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,62%

Актуальна ціна CoinPouch (POUCH) становить --. За останні 24 години POUCH торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум POUCH становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то POUCH змінився на +0,08% за останню годину, +0,98% за 24 години та на -8,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CoinPouch (POUCH)

Ринкова капіталізація $ 83,32K$ 83,32K $ 83,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 83,32K$ 83,32K $ 83,32K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 994 690,0 999 994 690,0 999 994 690,0

Поточна ринкова капіталізація CoinPouch — $ 83,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція POUCH — 999,99M, зі загальною пропозицією 999994690.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 83,32K.