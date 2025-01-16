Ціна CoinPays (CPY)
Поточна ціна CoinPays (CPY) сьогодні становить 0.01436306 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinPays:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.33K USD
- зміна ціни CoinPays протягом дня — +1.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinPays до USD становила $ +0.00016699.
За останні 30 днів зміна ціни CoinPays до USD становила $ -0.0057920590.
За останні 60 днів зміна ціни CoinPays до USD становила $ -0.0059869973.
За останні 90 днів зміна ціни CoinPays до USD становила $ -0.1105024537678947.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016699
|+1.18%
|30 днів
|$ -0.0057920590
|-40.32%
|60 днів
|$ -0.0059869973
|-41.68%
|90 днів
|$ -0.1105024537678947
|-88.49%
Останній аналіз цін CoinPays: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.30%
+1.18%
-8.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CoinPays is a cutting-edge platform specifically designed to simplify and democratize cryptocurrency payments for businesses and organizations of all sizes. Our mission is to make accepting cryptocurrency as easy and accessible as possible, whether you're running an e-commerce store, a non-profit organization, or any other type of business. By offering support for over 30 different cryptocurrencies, we enable merchants to cater to a broader audience, thereby expanding their market reach. Our platform is built with a strong focus on security, speed, and cost-efficiency, ensuring that transactions are processed seamlessly with minimal fees. CoinPays also provides detailed analytics and reporting tools, helping businesses to track their financial performance and optimize their operations. Ultimately, our goal is to empower businesses with the tools they need to thrive in the rapidly evolving digital economy, making cryptocurrency payments a standard and hassle-free option for everyone.
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