Ціна Coinmetro (XCM)
Поточна ціна Coinmetro (XCM) сьогодні становить 0.076254 USD з ринковою капіталізацією $ 23.07M USD. Ціна XCM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinmetro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.35K USD
- зміна ціни Coinmetro протягом дня — +19.09%
- циркуляційна пропозиція – 302.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinmetro до USD становила $ +0.01222153.
За останні 30 днів зміна ціни Coinmetro до USD становила $ +0.0006407242.
За останні 60 днів зміна ціни Coinmetro до USD становила $ +0.1033082481.
За останні 90 днів зміна ціни Coinmetro до USD становила $ +0.031690877769111355.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01222153
|+19.09%
|30 днів
|$ +0.0006407242
|+0.84%
|60 днів
|$ +0.1033082481
|+135.48%
|90 днів
|$ +0.031690877769111355
|+71.11%
Останній аналіз цін Coinmetro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+19.09%
+2.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.
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