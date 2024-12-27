Сьогоднішня ціна Coinmetro (XCM)

Поточна ціна Coinmetro (XCM) сьогодні становить 0.076254 USD з ринковою капіталізацією $ 23.07M USD. Ціна XCM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinmetro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.35K USD

- зміна ціни Coinmetro протягом дня — +19.09%

- циркуляційна пропозиція – 302.27M USD

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