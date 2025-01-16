Ціна Coinmart Finance (CEX)
Поточна ціна Coinmart Finance (CEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinmart Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.44 USD
- зміна ціни Coinmart Finance протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinmart Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coinmart Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coinmart Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coinmart Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.51%
|30 днів
|$ 0
|+10.82%
|60 днів
|$ 0
|-13.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coinmart Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
+0.51%
+27.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coinmart finance is a centralized exchange. CEX is native token of coinmart exchange. CoinmaCoinMart Exchange is pioneering a new era of crypto token listings. We are dedicated to being the first crypto exchange to welcome all new and trusted crypto projects without any listing fees. Our commitment is to foster innovation and support the crypto community by offering new projects a platform to list their tokens for free.
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