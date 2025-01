Що таке Coinmart Finance ( CEX)

Coinmart finance is a centralized exchange. CEX is native token of coinmart exchange. CoinmaCoinMart Exchange is pioneering a new era of crypto token listings. We are dedicated to being the first crypto exchange to welcome all new and trusted crypto projects without any listing fees. Our commitment is to foster innovation and support the crypto community by offering new projects a platform to list their tokens for free.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Coinmart Finance (CEX) Офіційний вебсайт