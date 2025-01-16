Ціна CoinLoan (CLT)
Поточна ціна CoinLoan (CLT) сьогодні становить 0.32892 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinLoan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 642.23 USD
- зміна ціни CoinLoan протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinLoan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CoinLoan до USD становила $ -0.0000426280.
За останні 60 днів зміна ціни CoinLoan до USD становила $ +0.0001460404.
За останні 90 днів зміна ціни CoinLoan до USD становила $ -0.0001863225143669.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ -0.0000426280
|-0.01%
|60 днів
|$ +0.0001460404
|+0.04%
|90 днів
|$ -0.0001863225143669
|-0.05%
Останній аналіз цін CoinLoan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-0.02%
-0.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At one point or another, every crypto investor needs to get their hands on fiat money. Crypto asset transactions can be really difficult. Depending on amount and timeframe, it can be a very painful experience. Not to mention the often exorbitant fees and market volatility.
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