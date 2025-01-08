Ціна COINHUB (CHB)
Поточна ціна COINHUB (CHB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 45.88K USD. Ціна CHB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COINHUB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.92 USD
- зміна ціни COINHUB протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COINHUB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни COINHUB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COINHUB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COINHUB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-58.33%
|60 днів
|$ 0
|-81.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COINHUB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CoinHub is a trading & investing platform with Utility token of CHB. We are building the Internet Of Value. We will offer you the best pairs and assets to invest in and we will support users in journey of investing and trading in Cryptocurrency. The exchange is subset of FAJR BANK With 10 years of experience Certified by central bank of UAE Address: Building No. 301, Abdollah AbdolRahim Khaje St.
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