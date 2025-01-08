Ціна CoinForge (CNFRG)
Поточна ціна CoinForge (CNFRG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CNFRG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinForge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54 USD
- зміна ціни CoinForge протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinForge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CoinForge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CoinForge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CoinForge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-86.38%
|60 днів
|$ 0
|-88.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CoinForge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-59.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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