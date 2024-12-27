Сьогоднішня ціна CoinFi (COFI)

Поточна ціна CoinFi (COFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 137.37K USD. Ціна COFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoinFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.28 USD

- зміна ціни CoinFi протягом дня — -1.75%

- циркуляційна пропозиція – 222.01M USD

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