Сьогоднішня ціна CoinEx (CET)

Поточна ціна CoinEx (CET) сьогодні становить 0.096741 USD з ринковою капіталізацією $ 266.49M USD. Ціна CET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoinEx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.33K USD

- зміна ціни CoinEx протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 2.75B USD

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