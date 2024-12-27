Ціна CoinEx (CET)
Поточна ціна CoinEx (CET) сьогодні становить 0.096741 USD з ринковою капіталізацією $ 266.49M USD. Ціна CET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinEx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 229.33K USD
- зміна ціни CoinEx протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 2.75B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinEx до USD становила $ +0.00053485.
За останні 30 днів зміна ціни CoinEx до USD становила $ +0.0049781274.
За останні 60 днів зміна ціни CoinEx до USD становила $ -0.0009427990.
За останні 90 днів зміна ціни CoinEx до USD становила $ +0.01407700871140361.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00053485
|+0.56%
|30 днів
|$ +0.0049781274
|+5.15%
|60 днів
|$ -0.0009427990
|-0.97%
|90 днів
|$ +0.01407700871140361
|+17.03%
Останній аналіз цін CoinEx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+0.56%
+3.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.
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