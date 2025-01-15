Сьогоднішня ціна COINE (COINE)

Поточна ціна COINE (COINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 186.07K USD. Ціна COINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COINE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.30K USD

- зміна ціни COINE протягом дня — -6.77%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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