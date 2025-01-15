Ціна COINE (COINE)
Поточна ціна COINE (COINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 186.07K USD. Ціна COINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COINE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.30K USD
- зміна ціни COINE протягом дня — -6.77%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COINE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни COINE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COINE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COINE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COINE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-6.77%
+28.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community.
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