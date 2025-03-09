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Ціна CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

USD

Графік ціни CoinDesk DeFi Select Index (DFX) в реальному часі

$1.47
$1.47$1.47
-0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Поточна ціна CoinDesk DeFi Select Index (DFX) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 101.99K USD. Ціна DFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinDesk DeFi Select Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.77K USD
- зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 69.59K USD

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Цінові показники CoinDesk DeFi Select Index (DFX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index до USD становила $ -0.002281627276681.
За останні 30 днів зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.002281627276681-0.15%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Останній аналіз цін CoinDesk DeFi Select Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 1.47
$ 1.47$ 1.47

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

+1.10%

-0.15%

-2.85%

Ринкова інформація CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 101.99K
$ 101.99K$ 101.99K

$ 15.77K
$ 15.77K$ 15.77K

69.59K
69.59K 69.59K

Що таке CoinDesk DeFi Select Index ( DFX)

The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

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Ресурс CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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