Сьогоднішня ціна CoinDesk DeFi Select Index (DFX)

Поточна ціна CoinDesk DeFi Select Index (DFX) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 101.99K USD. Ціна DFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoinDesk DeFi Select Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.77K USD

- зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 69.59K USD

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