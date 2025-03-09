Ціна CoinDesk DeFi Select Index (DFX)
Поточна ціна CoinDesk DeFi Select Index (DFX) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 101.99K USD. Ціна DFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinDesk DeFi Select Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.77K USD
- зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 69.59K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index до USD становила $ -0.002281627276681.
За останні 30 днів зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CoinDesk DeFi Select Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002281627276681
|-0.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CoinDesk DeFi Select Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.10%
-0.15%
-2.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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