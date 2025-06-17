Сьогоднішня ціна CoinChef (CHEF)

Поточна ціна CoinChef (CHEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122,24K USD. Ціна CHEF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoinChef:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CoinChef протягом дня — +3,01%

- циркуляційна пропозиція – 287,50M USD

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