Ціна CoinChef (CHEF)
Поточна ціна CoinChef (CHEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122,24K USD. Ціна CHEF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinChef:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CoinChef протягом дня — +3,01%
- циркуляційна пропозиція – 287,50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinChef до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CoinChef до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CoinChef до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CoinChef до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,01%
|30 днів
|$ 0
|-40,24%
|60 днів
|$ 0
|-43,43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CoinChef: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,81%
+3,01%
-38,20%
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